В Совете Федерации назвали сроки денонсации ДОН

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что парламентарии могут рассмотреть закон о денонсации Договора по открытому небу до начала июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Вместе РФ».

«Рассмотрение закона о денонсации Договора по открытому небу будет идти в соответствии с графиком Госдумы, а затем Государственная Дума должна не позже, чем через пять дней, этот закон передать, если он будет принят», — пояснил парламентарий.

Совет Федерации должен будет рассмотреть его в течение 14 дней, уточнил Косачев.

Он также добавил, что все процедуры по денонсации Договора пройдут обе палаты Федерального собрания «если до этого ничего не произойдет», и если США не пересмотрят «своих деструктивных подходов» по соблюдению либо разрушению договора. По словам парламентария, Россия сделала все, чтобы сохранить Договор.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу является одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он позволяет 34 странам-участницам открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях. При этом процедура выхода Соединенных Штатов из Договора по открытому небу закончилась 22 ноября 2020 года.

ДОН был подписан 24 марта 1992 года в городе Хельсинки.