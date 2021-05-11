Армия Израиля заявила, что уничтожила более 20 палестинских боевиков авиаударами

Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что в результате авиаударов израильской авиации по военным целям в секторе Газа погибли как минимум 20 палестинских радикалов. Об этом сообщает ТАСС.

«По оценке израильской армии, не менее 20 оперативников группировок ХАМАС и «Исламский джихад» (запрещена в РФ — прим. ред.) были убиты в результате ударов по радикалам в секторе Газа. В ходе операции 80 самолетов, включая новейшие F-35, были задействованы в нанесении одновременных ударов по 150 пусковым шахтам ракет оперативников ХАМАС в секторе Газа, которые были спрятаны среди гражданских структур», — сказал Конрикус.

Конрикус добавил, что Израиль направляет резервную батарею системы ПВО «Железный купол» к сектору Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа.

В понедельник вечером на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны сообщила, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировав порядка 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».