Корабль ВМС Франции зашел в Черное море

Корабль военно-морских сил (ВМС) Франции заметили в акватории Черного моря. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Национальный центр управления обороной России.

По его информации, силы и средства российского Черноморского флота начали следить за действиями патрульного корабля Commandant Birot ВМС Франции, который зашел в акваторию Черного моря 11 мая.

Во вторник, 11 мая, также стало известно, что российский самолет-истребитель Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик военно-воздушных сил Франции близ российской границы.

Ранее данный корабль французских ВМС заходил в Черное море в ноябре 2019 года. В Минобороны Украины , тогда судно прибыло в порт Одессы «с целью поддержки двустороннего сотрудничества в военно-морской области и безопасности на море».