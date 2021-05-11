Израиль планирует расширять военную операцию в секторе Газа

Израильский Генштаб сообщает, что военная операция в секторе газа будет продолжаться до тех пор, пока все тоннели радикалов не будут уничтожены. Об этом сообщает радио «Галей ЦАХАЛ» у себя в Twitter.

«Мы готовы расширять военную кампанию до тех пор, пока это необходимо. Мы продолжим наносить удары и не оставим целым ни одного тоннеля», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны Израиля сообщила, что по территории страны£ из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ на это израильские военные нанесли ответный удар.

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».