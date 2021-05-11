Лидер ХАМАС заявил, что одержал победу в битве за Иерусалим

Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что проведя ракетный обстрел его бойцы нанесли поражение Израилю. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы добились победы в борьбе за Иерусалим», — сказал он.

По словам ХАНИЯ, одержанная победа установит «новый баланс сил» между ХАМАС и Израилем.

Хания добавил, что если Израиль пойдет на эскалацию конфликта, то он «готов к этому».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны Израиля сообщила, что по территории страны£ из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ на это израильские военные нанесли ответный удар.

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».