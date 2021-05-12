США не определились со своим возвращением в Договор по открытом небу

Соединенные Штаты на данный момент не приняли решения по вопросу своего возвращения или невозвращения в Договор по открытому небу (ДОН), заявил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга.

«Мы не приняли решения по вопросу дальнейшего участия Америки в Договоре по открытому небу. Мы в настоящее время активно изучаем вопросы, связанные с Договором», – рассказал глава пресс-службы Госдепа.

По его словам, американская сторона проводит консультации с союзниками и партнерами. Кроме того, Прайс вновь обвинил Россию в якобы несоблюдении условий ДОН и назвал это одним из факторов, которые учитываются США при рассмотрении данного вопроса.

«Мы призываем делать шаги по возвращению к соблюдению договора», – добавил представитель ведомства.

11 мая российский президент Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.

15 января Россия объявила о выходе из ДОН. Соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из Договора.