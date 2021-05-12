Медсестра из США получила несколько пожизненных сроков за убийство ветеранов

Медицинская сестра Рета Мэйс, работавшая в больнице города Кларксберг, штат Западная Вирджиния, была приговорена Северным окружным судом штата к семи пожизненным срокам за убийство ветеранов Второй Мировой и Корейской войн, сообщает газета USA Today.

Убийство семи ветеранов американский вооруженных сил Мэйс совершила в период с июля 2017 года по июнь 2018 года. Заступая на ночную смену, она ввела семерым мужчинам в возрасте от 81 года до 96 лет смертельные дозы инсулина.

Мэйс попалась на попытке убийства восьмого человека, когда проверка больницы обнаружила, что препараты, содержащие инсулин, хранились без соблюдения надлежащего контроля.

Однако расследование пропажи инсулина началось только в 2018 году. Мотивы, которыми руководствовалась Рета Мэйс, остаются неизвестными.

Ранее в Италии правоохранители задержали доктора Карло Моску, которого подозревали в убийстве пациентов, зараженных COVID-19, с целью освободить больничные койки.