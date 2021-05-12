Более тысячи ракет выпустили по Израилю из сектора Газа с начала обстрелов

Более тысячи ракет были выпущены по территории Израиля палестинскими исламистскими группировками из сектора Газа за последние 38 часов. Об этом сообщил глава армейской пресс-службы Йонатан Конрикус, передает РИА «Новости».

«За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Таким образом, в общей сложности, с понедельника выпущено более тысячи ракет», — сказал он.

Ранее Конрикус сообщил, что пять мирных граждан Израиля стали жертвами ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа, продолжающихся с вечера 10 мая.

Вечером в понедельник, 10 мая, на границах сектора Газа началась крупнейшая за последние годы эскалация. Утром следующего дня Армия обороны сообщила, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 200 ракет.

В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировав порядка 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также запрещенного в России «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».