Российский истребитель сопроводил над Черным морем три военных самолета Франции

Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для сопровождения трех самолетов ВВС Франции над акваторией Черного моря. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«Летчик российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации «Мираж-2000» и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции, сопроводил их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

По данным центра, для опознавания целей в воздух поднимался «истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа».

Отмечается, что нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было. Кроме того, полет российского истребителя осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами.

Накануне сообщалось, что российский самолет-истребитель Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик военно-воздушных сил Франции близ российской границы.