Фрегат «Адмирал Горшков» испытает новое ракетное оружие в Белом море

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» направляется из Мурманска в Северодвинск для участия в завершающих этапах испытания перспективного ракетного оружия. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу флота.

Какие именно ракеты будет испытывать фрегат, не уточняется.

При этом отмечается, что ранее официально сообщалось, что «Адмирал Горшков» участвует в испытаниях новой российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«Вчера корабль вышел в Баренцево море и направился на восток вдоль побережья Кольского полуострова. Прибытие фрегата в Беломорскую военно-морскую базу ожидается завтра», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России идет разработка новых гиперзвуковых комплексов, которые станут развитием «Авангарда», «Циркона» и «Кинжала».

До этого стало известно, что фрегат российского Военно-морского флота «Адмирал Горшков» выполнит стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон» в начале лета 2021 года.