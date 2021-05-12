В ХАМАС заявили о запуске 130 ракет в направлении трех израильских городов

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Военные новости

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Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Пожарные Израиля на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Холоне, 11 мая 2021 года Пожарные Израиля на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Холоне, 11 мая 2021 года
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Сотрудники сил безопасности после обстрела израильского города Холон, 11 мая 2021 года Сотрудники сил безопасности после обстрела израильского города Холон, 11 мая 2021 года
По словам официальных лиц был нанесен ракетный удар по израильскому энергетическому трубопроводу недалеко от Ашкелона, 12 мая 2021 года По словам официальных лиц был нанесен ракетный удар по израильскому энергетическому трубопроводу недалеко от Ашкелона, 12 мая 2021 года
Ракеты, выпущенные палестинскими боевиками по Израилю, 12 мая 2021 года Ракеты, выпущенные палестинскими боевиками по Израилю, 12 мая 2021 года
Пожарные и молодежь осматривают разрушенные здания после израильских авиаударов в городе Газа, 12 мая 2021 года Пожарные и молодежь осматривают разрушенные здания после израильских авиаударов в городе Газа, 12 мая 2021 года
Сотрудник сил безопасности разговаривает с мужчиной на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Холоне, 11 мая 2021 года Сотрудник сил безопасности разговаривает с мужчиной на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Холоне, 11 мая 2021 года
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
На месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Холоне, 11 мая 2021 года На месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Холоне, 11 мая 2021 года
Джейкоб Симона стоит у своей горящей машины во время столкновений между арабскими и еврейскими жителями в смешанном израильском городе Лод (Израиль), 11 мая 2021 года Джейкоб Симона стоит у своей горящей машины во время столкновений между арабскими и еврейскими жителями в смешанном израильском городе Лод (Израиль), 11 мая 2021 года

В ХАМАС заявили о запуске 130 ракет в направлении трех израильских городов

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Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что эти удары стали ответом на израильские обстрелы, в результате которых погибли командиры движения, включая ответственного за город Газа Бассема Ису, и было разрушено шестнадцатиэтажное здание в центре сектора Газа Бурдж аш-Шурук («Башня аш-Шурук»).

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

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