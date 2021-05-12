Израиль уведомил египетских посредников об отказе от краткосрочного перемирия с ХАМАС

Израиль предупредил египетских посредников, что отказывается от краткосрочного перемирия с ХАМАС и принятия режима прекращения огня, пока не будут достигнуты цели операции против движения. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство со ссылкой на официальный источник в Египте сообщало, что Каир, традиционно выступающий посредником между палестинцами и израильтянами, предпринимает усилия по скорейшему прекращению огня. В целях нормализации ситуации осуществляются контакты с каждой из сторон конфликта, а также с другими странами. По словам источника, связь ведется на политическом уровне и на уровне безопасности.

Также Каир собирался направить две делегации службы египетской разведки в Газу и Тель-Авив.

Ранее Госдеп США и Пентагон заявили о поддержке Израиля.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.