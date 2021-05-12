Израиль уведомил египетских посредников об отказе от краткосрочного перемирия с ХАМАС

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Военные новости

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Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Пожарные Израиля на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Холоне, 11 мая 2021 года Пожарные Израиля на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Холоне, 11 мая 2021 года
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Сотрудники сил безопасности после обстрела израильского города Холон, 11 мая 2021 года Сотрудники сил безопасности после обстрела израильского города Холон, 11 мая 2021 года
По словам официальных лиц был нанесен ракетный удар по израильскому энергетическому трубопроводу недалеко от Ашкелона, 12 мая 2021 года По словам официальных лиц был нанесен ракетный удар по израильскому энергетическому трубопроводу недалеко от Ашкелона, 12 мая 2021 года
Ракеты, выпущенные палестинскими боевиками по Израилю, 12 мая 2021 года Ракеты, выпущенные палестинскими боевиками по Израилю, 12 мая 2021 года
Пожарные и молодежь осматривают разрушенные здания после израильских авиаударов в городе Газа, 12 мая 2021 года Пожарные и молодежь осматривают разрушенные здания после израильских авиаударов в городе Газа, 12 мая 2021 года
Сотрудник сил безопасности разговаривает с мужчиной на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Холоне, 11 мая 2021 года Сотрудник сил безопасности разговаривает с мужчиной на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Холоне, 11 мая 2021 года
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
На месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Холоне, 11 мая 2021 года На месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Холоне, 11 мая 2021 года
Джейкоб Симона стоит у своей горящей машины во время столкновений между арабскими и еврейскими жителями в смешанном израильском городе Лод (Израиль), 11 мая 2021 года Джейкоб Симона стоит у своей горящей машины во время столкновений между арабскими и еврейскими жителями в смешанном израильском городе Лод (Израиль), 11 мая 2021 года

Израиль уведомил египетских посредников об отказе от краткосрочного перемирия с ХАМАС

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Израиль предупредил египетских посредников, что отказывается от краткосрочного перемирия с ХАМАС и принятия режима прекращения огня, пока не будут достигнуты цели операции против движения. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство со ссылкой на официальный источник в Египте сообщало, что Каир, традиционно выступающий посредником между палестинцами и израильтянами, предпринимает усилия по скорейшему прекращению огня. В целях нормализации ситуации осуществляются контакты с каждой из сторон конфликта, а также с другими странами. По словам источника, связь ведется на политическом уровне и на уровне безопасности.

Также Каир собирался направить две делегации службы египетской разведки в Газу и Тель-Авив.

Ранее Госдеп США и Пентагон заявили о поддержке Израиля.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

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