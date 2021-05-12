Израильская авиация уничтожила здание в Газе, где располагались структуры ХАМАС

Авиация Армии обороны Израиля нанесла удар по по 14-этажному зданию, внутри которого размещались службы военной разведки ХАМАС и инфраструктура, используемая для передачи тактико-военной информации. Об этом говорится в сообщении в Twitter военных.

«Только что истребители ЦАХАЛ ударили по 14-этажному зданию на юге Газы. В нем размещены органы военной разведки и объекты инфраструктуры ХАМАС, которые используются для передачи военно-тактической информации», — говорится в сообщении.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.