В израильском городе Лод ввели комендантский час

В Израиле в городе Лод после нескольких дней беспорядков ввели комендантский час с 20.00 мск среды до 04.00 мск четверга. Как сообщает ТАСС, в городе после протестов опустели улицы и прекратилось автомобильное движение.

«В Лоде запрещено в эти часы появляться в общественных местах, нельзя выходить из своих квартир либо мест, где люди находятся на момент наступления комендантского часа. Запрещено покидать пределы и въезжать в город Лод, кроме ряда оговоренных социальных и медицинских случаев, которые необходимо предварительно согласовывать с полицией», — сообщил официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.