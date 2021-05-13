Армия Израиля нанесла удар по стратегическим зданиям ХАМАС

Силы Израиля нанесли удары по стратегически важным зданиям, которые принадлежат ХАМАС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую армию.

Согласно заявлению, за последние несколько часов ударам со стороны истребителей и летательных аппаратов ВВС Израиля подверглись ряд стратегически важных зданий, принадлежащих ХАМАС, а также подразделение военно-морских сил этого движения.

«Среди пораженных зданий был главный банк террористической организации ХАМАС», — сказано в сообщении военных.

Как отмечается, в число пораженных целей также вошли офисы контрразведки в зданиях службы внутренней безопасности данной организации.

Ранее стало известно число ракет, выпущенных по территории Израиля из сектора Газа с начала обострения на границах палестинского анклава.