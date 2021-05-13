В МИД Украины назвали число жертв конфликта в Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал число людей, которые стали жертвами конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в Словакии, где находится с рабочим визитом. Запись выступления представителя украинского внешнеполитического ведомства была опубликована на сайте словацкого МИД.

Как передает ТАСС, министр заявил, что на сегодняшний день в этом регионе погибли примерно 14 тысяч человек, включая военнослужащих ВС Украины и жертв среди гражданского населения.

«Мы регулярно уточняем эти данные», — сказал Кулеба.

В ходе речи он также заверил, что Украина добьется вступления в НАТО. Дипломат отметил, что среди украинцев растет поддержка включения страны в Североатлантический альянс и в Евросоюз.

«Согласно последним данным, я не хочу говорить, что это точные данные, но более 50% [украинцев] поддерживают [планы] вступления в Евросоюз и более 40% в НАТО. Потихоньку, но динамично [поддержка реализации планов вступления в эти организации растет], так как люди связывают свое будущее с Европой и евроатлантическим пространством», — заявил Кулеба.

На территории Донбасса с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.