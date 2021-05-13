В ХАМАС заявили о ракетных ударах по Иерусалиму и Тель-Авиву

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило, что нанесло ракетные удары по Иерусалиму и Тель-Авиву. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщения военного крыла ХАМАС.

Согласно заявлению, «Бригады аль-Кассам» подвергли ракетному обстрелу Тель-Авив «в ответ на продолжающиеся бомбардировки гражданских объектов в секторе Газа».

В другом сообщении отмечается, что после этого силы ХАМАС нанесли ракетный удар по Иерусалиму.

Ранее в среду, 12 мая, стало известно, что «Бригады аль-Кассам» запустили 130 ракет по израильским городам.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным Минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.