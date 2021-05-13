На Украине посетовали на «микроскопический» рост боевого потенциала

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил о недостаточно быстром наращивании оборонного потенциала Украины. Об этом он написал в своей колонке на сайте издания LB.ua.

По его словам, на слабый рост оборонного потенциала указывает то, что, например, появление закона «О территориальной обороне» опаздывает на четыре-пять лет, также ничего не слышно о реформе СБУ.

Эксперт, говоря о боевом потенциале страны, посетовал на отсутствие какого-либо серьезного перевооружения, так как на эти цели выделяется малое количество денежных средств.

Бадрак также отметил, что в скором времени ожидается появление в военном-морских силах Украины береговых ракетных комплексов «Нептун». Кроме того, в Турции была заказана партия разведывательно-беспилотных комплексов Bayraktar TB2.

«Однако по сравнению с наращиванием боевого потенциала противника это шаги пока микроскопические. Они явно несопоставимы», — заявил эксперт.

Кроме того, Бадрак считает, что страна никак не продвинулась в создании «единого цифрового поля» по ведению боевых действий, у нее отсутствует деятельность «по всему фронту технологических возможностей». Речь идет, в том числе об активизации разработок оружия на новых физических принципах, уточнил он.

«Но если вопросы электромагнитного или лазерного оружия можно считать высшей математикой для военно-политического руководства страны, то, скажем, разработки отечественных зенитно-ракетных комплексов или модернизацию парка боевых вертолётов, наверное, следовало бы включить в среднесрочное планирование», — подытожил специалист.

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