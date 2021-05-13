Израильская армия готовится к наземной операции в секторе Газа

Пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конкрикус рассказал о планируемой подготовке израильской армии к наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Войска в дивизии «Газа» находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба, но пока не был дан приказ осуществить такую операцию. Но военные приготовления действительно ведутся», — подчеркнул он.

Отмечается, что в последний раз израильские солдаты проводили наземную операцию в палестинском секторе Газа в 2014.

При помощи операции «Несокрушимая скала» они хотели остановить ракетные удары по Израилю. Она продлилась около 1,5 месяцев и завершилась соглашением о прекращении огня. Жертвами стали более 2 тыс. палестинцев и десятки израильтян.

Ранее число погибших после ударов израильской армии по территории сектора Газа достигло 67 человек.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.