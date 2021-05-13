The National Interest оценил новейшую российскую подлодку

Американский журнал The National Interest оценил новейшую российскую подводную лодку проекта «Лада». Соответствующую статью написал публицист Калеб Ларсон.

Он обратил внимание на новейшую силовую установку, которая позволяет быть этой подлодке достаточно бесшумной и вследствие этого незаметной.

Ларсон также похвалил каплевидную форму субмарины, которая делает судно аэродинамически эффективным, то есть это позволяет избежать турбулентности и не создавать заметный шум. Быть бесшумной подлодке также помогает водородно-кислородный топливный элемент, обеспечивающий винты электричеством.

В упоминаемой подводной лодке присутствуют дизельные генераторы, тем не менее электричество в ней вырабатывается также за счет химической реакции, это предотвращает появление «лязгающего» шума двигателя.

Ранее The National Interest провел анализ состава, оснащения и боевой подготовки военно-морского флота России и военно-морских сил Соединенных Штатов и смоделировал возможное столкновение в акватории Черного моря.