Россия и Египет призвали к прекращению насилия в Восточном Иерусалиме

Главы МИД России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри в ходе телефонных переговоров затронули ситуацию в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Отмечается, что дипломаты обменялись мнениями относительно палестино-израильского конфликта.

«Министры выразили глубокую обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на палестинских территориях и призвали к скорейшему прекращению насилия, чреватого дальнейшим обострением обстановки», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы МИД подтвердили обоюдный настрой Москвы и Каира на продолжение тесной координации усилий с целью перезапуска прямых переговоров между Палестиной и Израилем, в том числе путем задействования механизма «квартета» ближневосточных посредников.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 72 палестинца. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.