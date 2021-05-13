Ереван обвинил Баку в попытке продвинуть войска вглубь Армении

Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках.

«13 мая Вооруженные силы Азербайджана <…> осуществили очередную провокацию против суверенной территории Республики Армения, пытаясь обеспечить позиционное продвижение в приграничных районах Варденис и Сисиан», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Как заявляет армянское минобороны, попытка продвижения азербайджанских войск была пресечена Вооруженными силами Армении, от сил Баку потребовали немедленно вернуться на исходные позиции.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в посягательстве на суверенную территорию республики. До этого минобороны страны сообщило, что в среду, 12 мая, азербайджанские Вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам Пашиняна, военные Баку пересекли государственную границу с Арменией.