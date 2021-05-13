Минобороны подтвердило блокировку военными РФ колонны бронетехники США в Сирии

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Карпов заявил, что патруль российской военной полиции блокировал колонну бронетехники США. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США», — сказал Карпов.

По его словам, колонна американской военной техники передвигалась по трассе М-4 в сирийской провинции Хасеке по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления в составе шести бронеавтомобилей типа «MRAP».

Карпов также уточнил, что колонна США развернута в обратном направлении патрулем российской военной полиции.

Министерство обороны США не стало комментировать инцидент на северо-востоке Сирии.

Ранее стало известно, что военная полиция блокировала и развернула американскую колонну на северо-востоке Сирии.