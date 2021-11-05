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Республиканцы представили Конгрессу проект по выделению Тайваню $2 млрд военной помощи

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Kevin Lamarque/Reuters

Сенаторы от Республиканской партии представили Конгрессу Соединенных Штатов проект по выделению $2 млрд ежегодной военной помощи для Тайваня, сообщает Reuters.

Процесс предоставления военной помощи продлится до 2032 года — ежегодно Тайвань будет получать $2 млрд на гранты и предоставление кредитов на приобретение у Соединенных Штатов вооружение.

В соглашение о предоставление военной помощи прописано обязательство Тайваня покрывать расходы США, а также проводить совместное планирование развития военного потенциала Тайбэя.

«Защита Тайваня имеет решающее значение для сохранения авторитета Соединенных Штатов как защитника демократических ценностей и принципов свободного рынка, воплощенных народом и правительством Тайваня», — указано в законопроекте.

Ранее в Государственном департаменте заявили, что Сербия улучшает военные отношения с США в ущерб отношениям с Россией.

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