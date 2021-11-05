Американский генерал заявил, что английский язык приблизит Украину к членству в НАТО

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире YouTube-канала «Исландия» дал совет военнослужащим Вооруженных сил Украины, который поможет приблизить страну к членству в НАТО.

Он заявил, что следует обновить офицерский состав украинских войск молодыми военными, которые владеют английским языком.

«Офицеры, которым необходимо предоставлять возможность изучать английский язык, поскольку они будут выполнять все больше и больше операций с западными вооруженными силами, особенно, если мы продолжаем двигаться к членству в НАТО», — отметил Ходжес.

Он также выразил мнение, что если офицеры смогут общаться на английском языке, то «это окупит огромные дивиденды».

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что Украина полностью готова к вступлению в НАТО, где она стала бы четвертой по силе страной.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Североатлантический альянс будет слабее, если в его составе не будет украинского государства.

В Соединенных Штатах уже назвали условия, выполнение которых позволит Украине соответствовать стандартам НАТО. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, от киевских властей требуется провести реформы, которые поспособствуют установлению верховенства закона, модернизации оборонного сектора и наращиванию экономического роста.