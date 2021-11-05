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Минобороны РФ подготовило резерв для помощи регионам в борьбе с COVID-19

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Минобороны РФ создало резерв сил и средств военно-медицинской службы для помощи в борьбе российским регионам с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.

По информации ведомства, в составе резерва сформированы девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад, часть из них уже задействована в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом в разных регионах РФ.

В Минобороны отметили, что в составе бригад числятся военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с COVID-19, а также реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные специалисты.

Кроме того, указали в министерстве, в лечебных учреждениях Минобороны развернуто более 2,8 тыс. койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом, 50% ведомственного коечного фонда выделили для лечения гражданских пациентов.

«С начала пандемии в построенных силами Министерства обороны многофункциональных медицинских центрах в условиях стационара уже пролечено почти 10 тыс. гражданских пациентов с Covid-19», — добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Минобороны направило в Тульскую область более 100 военных медиков для поддержки гражданских специалистов в борьбе с коронавирусом.

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