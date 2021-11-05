Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной... 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается... 05:45
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины... 05:41
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси... 05:19
«Известия»: российские банки заработали на инфляции... 05:03

19Fortyfive: в США пришли в «стратегический ужас» из-за сближения России и Китая

close
100%
Petar Kujundzic/Reuters

Сближение России и Китая против США является настоящим «стратегическим кошмаром» для Вашингтона. Об этом в статье для американского издания 19Fortyfive заявил обозреватель Клинт Мэллори.

«Если две державы объединят свои возможности, они станут противником, которого практически невозможно одолеть, даже если бы у нас была политическая воля для этого», — написал автор.

По его словам, Вашингтон может попытаться спровоцировать трения между Москвой и Пекином, начав предметный диалог с Россией, чтобы таким образом вырвать ее из орбиты Китая.

При этом эксперт уточнил, что улучшение взаимоотношений с Москвой не должно нанести ущерб странам Восточной Европы и необходимо учитывать интересы Польши, Украины и стран Балтии.

Мэллори предложил США начать переговоры с Россией по вопросу расширения НАТО на восток, вернуть Москву в G7 и инициировать диалог в военной сфере.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США довольна тем, как проходит диалог с Россией по стратегической стабильности.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+