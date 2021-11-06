В МИД РФ ответили на обвинения в чрезмерной военной активности России в Крыму

Замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что военная активность России в Крыму не превышает ее оборонительных потребностей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ходе заседаний Первого комитета в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Украина и Грузия обвиняли Россию в оккупации и агрессии.

«Нас обвиняли в чрезмерной военной деятельности в Крыму и прилегающей акватории Азовского и Черного морей. Опять говорилось, что военное присутствие в Крыму и акватории этих двух морей серьезно подрывает региональную безопасность, то есть европейскую, и что это даже представляет угрозу для глобальной безопасности», — рассказал дипломат, добавив, что Москва эти беспочвенные обвинения отвергала.

Белоусов также напомнил, что военное присутствие России в Крыму абсолютно легитимно, поскольку Крым является территорией России.

Он уточнил, что российская сторона «не ведет никакой активности, которая превышала бы» ее потребности в обеспечении защиты своих граждан и отметил, что в этой деятельности Москва руководствуется принципом оборонной достаточности.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.