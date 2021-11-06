«Ростех» сообщил об успешных испытаниях новых бесшумных винтовок на рекордной дальности

В госкорпорации «Ростех» сообщили, что в ходе учений бесшумных спецвинтовок «Вал» и «Винторез» была подтверждена их способность эффективной стрельбы на рекордные дистанции свыше 1 км, передает РИА «Новости».

«Автомат «Вал» и снайперская винтовка «Винторез» разработки ЦНИИточмаш (входит в «Ростех») доказали возможность поражения целей на дистанциях, существенно превышающих установленные в ТТХ параметры. В ходе учений военнослужащие уверенно попадали по мишеням на расстоянии свыше 1 км», — рассказали в корпорации.

По информации «Ростеха», официально дальность стрельбы винтовок ограничена расстоянием не более 450 м.

Испытания винтовок были проведены в ходе учений разведывательных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа. В ходе маневров военнослужащие тренировались применять штатное оружие в ночное время и на дальностях, превышающих стандартные. Кроме «Вала» и «Винтореза» использовалось и другое оружие.

Индустриальный директор «Ростеха» Бекхан Оздоев подчеркнул, что основное назначение «Вала» и «Винтореза» связано с ведением бесшумной и беспламенной стрельбы в сочетании с высоким бронебойным эффектом и мощной останавливающей способностью, однако его возможности позволяют успешно поражать цели на дальностях, превосходящих официальные тактико-технические характеристики.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в «Ростех», начал серийное производство нового подводного автомата АДС.