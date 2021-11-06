Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной... 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается... 05:45
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины... 05:41
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси... 05:19
«Известия»: российские банки заработали на инфляции... 05:03

Эстонские военные в Мали по ошибке обстреляли британских солдат

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Эстонские военнослужащие, несущие службу на военной базе Гао в Мали, по ошибке открыли огонь по британским солдатам, которые при приближении к базе не выполнили предусмотренные в целях безопасности процедуры, никто не пострадал. Об этом сообщает газета Postimees.

В публикации отмечается, что происшествие случилось, когда к военной базе приблизился микроавтобус с британскими солдатами.

«Эстонские военнослужащие, охранявшие базу, открыли огонь по машине, поскольку британцы не сообщили персоналу базы о своем приближении в соответствии с правилами», — отмечается в публикации.

Руководитель пресс-службы эстонских Сил обороны Таави Каротамм заявил, что военные выполнили все предусмотренные процедурой правила и подчеркнул, что ни один солдат в инциденте не пострадал.

Ранее стало известно, что Эстония приобретает у Израиля противокорабельные ракеты Blue Spear («Голубое копье»). Они предназначаются для береговых ракетных комплексов эстонского ВМФ, представляют собой версию израильской ракеты Gabriel и будут нацелены на Калининград.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+