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В России разработали боеприпас-беспилотник

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Михаил Киреев/РИА «Новости»

Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е. И. Забабахина разработал и запатентовал новое оружие — беспилотный летательный аппарат с повышенной маневренностью, который выполняет роль управляемого боеприпаса, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный институт промышленной собственности.

«Изобретение относится к области авиастроения, в частности к конструированию интеллектуальных воздушных боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов», — указано в патенте.

Корпус беспилотника-боеприпаса выполнен в интегральной схеме, при этом воздушное оперение аппарата способно к отделению.

«С целью обеспечения полета на предельно малой скорости при огибании поверхности летательный аппарат оснащен дополнительными крыльями <...>. С целью обеспечения полета на предельно высокой скорости на финальной стадии выполнения полетного задания дополнительные крылья выполнены с возможностью сброса в полете», — указано в патенте.

Ранее российский ученый рассказал о микроволновой пушке для защиты от боевых дронов.

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