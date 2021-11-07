В США корабль ВМС назвали в честь борца за права ЛГБТ

Американские военно-морские силы (ВМС) назвали танкер-заправщик в честь Харви Милка, первого в Соединенных Штатах политика, заявившего о совей гомосексуальности и боровшегося за права ЛГБТ. Об этом сообщил в Twitter мэр города Сан-Диего, в котором прошла церемония, Тодд Глория.

«Для меня большая честь быть вместе с министром ВМС и таким большим числом чиновников штата, федерального и местного уровня для наречения судна USNS Harvey Milk. Харви был лучом надежды не только для представителей ЛГБТК, но и для всех американцев. Теперь этот корабль станет символом надежды для всего мира», — написал политик.

В опубликованном ВМС пресс-релизе отмечается, что Милк проходил службу на флоте во время Корейской войны.

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