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В Госдуме посоветовали ВМС США «не размахивать факелами у пороховых бочек»

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Sputnik/РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США не стоит «безобразничать», испытывая на прочность Россию своими кораблями в территориальных водах у берегов Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине. Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек», — сказал Шеремет.

Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в конфликтах и всегда выступает за диалог, но любые попытки провокаций «будут пресечены на корню».

«Все свои претензии лучше высказывать за столом переговоров, а не вооруженным путем. Свое оружие мы используем исключительно для защиты и обороны», — отметил депутат.

Таким образом он отреагировал на информацию о том, что в акваторию Черного моря зашли эсминец США Porter и штабной корабль Mount Whitney ВМС США.

Американский эсминец Porter зашел в Черное море 30 октября, корабль вооружен крылатыми ракетами. Несколько дней спустя в регионе появился и штабной корабль Mount Whitney ВМС США. Силы Черноморского флота приступили к наблюдению за ними.

Президент России Владимир Путин пригрозил «посмотреть в прицел» на американский корабль в Черном море. В российском МИДе неоднократно сообщали, что присутствие в Черном море иностранных военных кораблей не способствует стабильности в регионе. Однако США настаивают на том, что действуют в рамках Конвенции Монтрё, регулирующей транзит военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, пока учения проходят в международных водах.

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