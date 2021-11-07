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Беспилотник обстрелял патруль ОБСЕ в ЛНР

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РИА «Новости»

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала, как возле населенного пункта Болотенное к северо-востоку от Луганска пролетел беспилотник, в непосредственной близости от наблюдателей также прозвучал взрыв. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ОБСЕ.

В докладе указано, что представители миссии, патрулируя окрестности Болотенного, слышали четыре очереди из стрелкового оружия на расстоянии менее 50 м от своего местоположения. А через несколько секунд команда миссии заметила беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия, который пролетал на высоте 100–150 м над позициями Вооруженных сил Украины, а затем — над патрулем миссии. Согласно договоренностям, достигнутым в июле 2020 года, использование любых видов летательных аппаратов вблизи линии разграничения запрещено, говорится в отчете.

Кроме того, когда патруль продолжал движение, наблюдатели слышали взрыв от разрыва боеприпаса на расстоянии нескольких десятков метров от своего местоположения. Патруль немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на базу в станице Луганской.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия готова «взять» Донецк и Луганск, но Киев не хочет жертв.

Вооруженный конфликт продолжается на Украине с 2014 года. Жители Донбасса отказались признавать новую власть и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик, в ответ Киев начал против них «антитеррористическую операцию».

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