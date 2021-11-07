Борисов: Россия обладает всеми видами беспилотников

У России есть полный набор беспилотных летательных аппаратов, сообщил российский вице-премьер Юрий Борисов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Нам действительно есть чем уже гордиться. Ситуация кардинально поменялась за последние 10 лет, мы имеем полный набор, весь типаж беспилотных летательных аппаратов, беспилотных сухопутных, надводно-подводных средств», — сказал он.

Борисов подчеркнул, что «работа в этом направлении ведется очень интенсивно», это «устойчивый тренд» и «будущее развития Вооруженных сил».

Ранее Минобороны РФ показало несколько российских беспилотников в действии. В ролике был продемонстрирован полет БПЛА «Альтиус», «Инохадец», «Орлан-10», «Форпост» и «Охотник», их производят в России.

Президент России Владимир Путин в начале ноября заявил, что на вооружении российской армии стоит более 2 тыс. беспилотников, которые эффективно отражают атаки вражеских БПЛА, в том числе террористов в Сирии. Глава государства подчеркнул, что при развитии беспилотной военной авиации необходимо внедрять передовые технологии.