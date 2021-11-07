Шойгу объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в армии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что смертность от коронавируса в Вооруженных силах РФ в 45 раз ниже, чем по стране. По его словам, это связано с тем, что вакцинированы 95% военнослужащих и персонала, сообщает РИА «Новости».

«Летальность в 45 раз, раз, а не процентов, раз меньше, чем общероссийские показатели. Занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году, в три раза», — сказал Шойгу в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Министр подчеркнул, что Минобороны не может быть лояльным в отношении вакцинации, приведя в пример российские боевые корабли дальней морской зоны, которые уходят в море на боевое дежурство.

«Если там вдруг появляется кто-то инфицированный, нам нужно возвращать корабль? А кто встанет на дежурство боевое, кто страну будет защищать? Лодка уходит. Это все серьезные вещи, стратегические ядерные силы. У нас экипажи, которые на боевом дежурстве, круглые сутки. И мы не можем здесь допустить даже малейших сомнений в том, что мы уверенно управляем всем этим процессом. Поэтому — вакцинироваться», — отметил Шойгу.

Постановлением главного государственного санитарного врача Минобороны от 18 июня введена обязательная вакцинация всех категорий военнослужащих, работников, задействованных на социально важных объектах, а также отдельных категорий федеральных гражданских служащих.