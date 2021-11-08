Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение... 03:50
Глава Минэнерго не исключил финансирование газопровода «Союз... 03:46
«Разговоры явно затянулись»: РФ попросила начать арбитраж с США... 03:45
В Хэйхэ заплатят $15,6 тыс. за помощь в поиске... 03:33
Россияне описали типичного полицейского 03:31
Игрок «Зенита» и сборной Хорватии: Россия почувствуете... 03:29
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла за неделю... 03:19
В Польше задержали автобус с немецкими активистами, которые... 03:14
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила... 03:06

Американский сенатор назвал причину развала армии США

close
100%
U.S. Marine Corps/AP

Член комитета по вооруженным силам сената Соединенных Штатов Джош Хоули считает, что американские солдаты стали больше внимания уделять изучению материалов о критической расовой теории. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

По мнению политика, из-за смены приоритетов военнослужащие начали меньше заниматься непосредственно военной подготовкой.

Хоули рассказал об этом на фоне поражения американской стороны на учениях с солдатами из Великобритании.

Сенатор уверен, что сейчас военнослужащих США беспокоят культурные, а не реальные противостояния. Также Хоули считает виноватым в сложившейся ситуации администрацию 46-го главы США Джо Байдена.

Армия США продолжает оставаться лучшей во всем мире, но правительство предпринимает шаги для изменения положения дел, в том числе развала, обратил внимание сенатор.

«Перестаньте ставить над военными гигантский социальный эксперимент, которого, по-видимому, хотят левые», — добавил Хоули.

Ранее сообщалось, что на Украине раскритиковали высказывание генерала армии США о России.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+