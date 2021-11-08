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В Грузию прибыли американские военные корабли Mount Whitney и Porter

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Sputnik/РИА Новости

Флагманский корабль шестого флота военно-морских сил США Mount Whitney и эсминец Porter зашли в грузинский порт Батуми. Об этом сообщается на странице посольства США в Грузии в Facebook.

«Добро пожаловать, Mount Whitney и Porter! Спустя пять лет флагман шестого флота ВМС США Mount Whitney вернулся в Грузию. Для него это знакомый порт, Mount Whitney уже пять раз заходил сюда», — говорится в сообщении американской дипмиссии.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные следят за кораблями ВМС США в акватории Черного моря и не должны допускать провокаций с их стороны.

30 октября американский эсминец Porter зашел в Черное море.1 ноября пресс-служба Шестого флота Соединенных Штатов сообщила, что флагман шестого флота ВМС США Mount Whitney направляется в Черное море для проведения операций с партнерами по НАТО.

Спустя два дня американское командование направило в регион танкер-заправщик John Lenthal, который, согласно официальным данным, также будет принимать участие в натовских маневрах.

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