Черноморский флот провел учения со стрельбами на фоне захода военных кораблей США

Два российских противолодочных корабля провели в Черном море учения на фоне захода в акваторию двух кораблей военно-морских сил США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

В маневрах были задействованы корабли «Ейск» и «Касимов», а также экипаж противолодочного вертолета Ка-27М. Российские военные устанавливали местонахождение подводной лодки условного противника.

При ликвидации техники «врага» применялись торпедное и реактивное бомбовое вооружение. Как уточняется, в качестве условного противника выступила подводная лодка флота.

Учения проводились в одном из морских полигонов Черного моря.

Ранее стало известно, что флагманский корабль шестого флота военно-морских сил США Mount Whitney и эсминец Porter зашли в порт грузинского города Батуми.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные следят за кораблями ВМС США в акватории Черного моря и не должны допускать провокаций с их стороны.