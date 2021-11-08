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Учения миротворческих сил ОДКБ начались под Казанью

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин во время открытия учений «Нерушимое братство — 2021» рассказал, что сотрудничество государств - членов ОДКБ и укрепление союзничества в военной отрасли важны для нейтрализации возможных угроз. Об этом сообщает ТАСС.

Открытие учений состоялось в Татарстане на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. В них задействованы Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности.

Привлечены воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, а также Таджикистана.

«От нас требуется полная готовность в любой момент обеспечить безопасность и поддержать мир в наших странах», — обратил внимание Лапин.

Военнослужащие в несколько этапов отработают планирование и проведение миротворческой операции с учетом опыта, который удалось получить в Нагорном Карабахе и Сирии войскам Центрального военного округа.

Предполагается, что в рамках учений будут задействованы порядка 300 единиц вооружения, включая восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Ранее российские военные отработали борьбу с беспилотниками в горах.

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