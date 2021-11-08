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Польша мобилизовала два батальона легкой пехоты из-за ситуации на границе с Белоруссией

Два батальона войск территориальной обороны Польши мобилизованы из-за ситуации с беженцами на границе с Белоруссией. Об этом говорится в сообщении Войск территориальной обороны, опубликованном в Twitter.

«С 15.00 (17.00 мск) из-за ситуации на границе военнослужащие территориальной обороны двух батальонов легкой пехоты (Белосток и Гайновка) из 1-й Подляской бригады территориальной обороны были вызваны в свои подразделения по тревоге», — говорится в сообщении.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на границе с Белоруссией уже развернули свыше 12 тыс. солдат, включая антитеррористические подразделения. Добровольческие силы территориальной обороны были приведены в боевую готовность.

Минобороны Польши совместно с МВД приведено в готовность на случай, если нужно будет защищать границу от пытающихся проникнуть нелегально людей. Кроме того, на границе усилили присутствие охранников, полиции, а также военных.

Крупнейшая с конца мая группа мигрантов из Африки и Ближнего Востока пытается прорваться в Польшу с белорусской территории. Около тысячи человек с вещами свободно прошли к забору на границе. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

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