США призвали Россию «прояснить намерения» из-за войск вблизи Украины

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американское военное ведомство продолжает наблюдать вызывающие обеспокоенность перемещения российских войск «вблизи Украины». Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы продолжаем видеть вызывающие беспокойство движения российских войск на западе РФ и вблизи Украины», — сказал на брифинге Кирби.

Он также отметил, что США призывают РФ «прояснить намерения».

Ранее в Пентагоне заявили, что любые «эскалационные или агрессивные действия со стороны России очень сильно обеспокоят Соединенные Штаты».

До этого замминистра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала информацию об активности российских войск возле украинских границ, сообщив, что планируется увеличение контингента РФ в период с декабря по январь.

В свою очередь внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о наличии у Украины плана на случай полномасштабного военного конфликта с Россией. Проект подготовлен совместно с иностранными партнерами.