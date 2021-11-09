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ФСО проведет спецучения в Госдуме и Кремле

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) РФ проведут спецучения в Кремле, Госдуме и на ряде других объектов в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

Мероприятия состоятся с 9 по 11 ноября.

«На отдельных охраняемых объектах ФСО России: Государственная дума, Совет Федерации, Дом правительства, на территории комплекса зданий Администрации президента РФ и на ряде объектов ФСО России — будут проведены тактико-специальные учения», — сказано в сообщении.

В отделе отметили, что ограничения передвижения граждан и проезда транспортных средств в рамках проведения учений не запланировано.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Росгвардия и Федеральная служба охраны с 2022 года должны будут проводить закрытые тендеры.

Согласно документу, с 1 января 2022 года ведомства и подконтрольные им учреждения и предприятия смогут не раскрывать данные о своих закупках. Кроме того, засекреченными останутся закупки Минобороны, Службы внешней разведки и ФСБ.

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