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Пентагон обвинил Китай в препятствии действиям США в Индо-Тихоокеанском регионе

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US Navy via AP

Пресс-секретарь министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби обвинил Китай в препятствии действиям США в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Reuters.

«Очевидно, что они вложили много средств, особенно в воздушные и морские возможности, которые в значительной степени предназначены для того, чтобы попытаться помешать Соединенным Штатам получить доступ к определенным районам в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил Кирби.

Он заявил, что Соединенные Штаты выступают за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.

«Вы слышали, как госсекретарь много раз говорил об этом, он считает, что КНР — это наш вызов номер один <...> Мы сосредоточены на развитии возможностей, операционных концепций, обеспечении того, чтобы у нас были ресурсы и правильная стратегия, чтобы мы могли справиться с КНР как с вызовом номер один», — заявил Кирби.

Ранее в Китае построили макеты кораблей ВМС США, чтобы стрелять по ним.

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