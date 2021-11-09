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В китайском издании Sina заявили, что США под силу уничтожить российские С-400

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Vitaly Nevar/Reuters

В издании Sina считают, что, несмотря на мощность российского комплекса С-400, его способны уничтожить силы армии Соединенных Штатов. Об этом говорится на сайте китайского портала.

Российский комплекс оснащен четырьмя ракетами с разной дальностью – от близкой до 400 км. На фоне чего С-400 способен обеспечить многоуровневый круг противовоздушной обороны.

Однако, как уверены в Sina, у американской стороны есть средство против С-400. В качестве одного из возможных оружий против российских комплексов издание упоминает F-35, которые могут скрыться и уничтожить комплексы. В свою очередь в издании предполагают, что США для уничтожения российских комплексов надо еще применить много самолетов EA-18G. Они потребуются для прикрытия и поражения цели.

Автор заключил, что при подобном раскладе и противостоянии США и России обе стороны понесут существенные потери. Тем не менее в Sina убеждены, что именно американцы одержат победу.

«Однако все это лишь теоретически, и в реальности этого может не произойти, потому что Россия готова применить ядерное оружие, если посчитает, что ей угрожает реальная опасность», — заключил автор.

Ранее на Украине раскритиковали высказывание генерала армии США о России.

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