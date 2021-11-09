В МИД ДНР опровергли применение летательного аппарата Bayraktar в Донбассе

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД региона Наталья Никонорова заявила, что Киев специально провоцирует на то, чтобы начать полномасштабные боевые действия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинская столица делает это, по словам Никоноровой, для выставления Киева «жертвой агрессии».

«Нас провоцируют на возобновление полномасштабных боевых действий… Украина всеми своими действиями провоцирует республики на первые шаги, чтобы затем объявить себя жертвой агрессии, заявить, что республики нарушили минские соглашения, что минских соглашений теперь нет», — пояснила Никонорова.

Она также подчеркнула, что Киев в дальнейшем может заявить, что якобы ДНР выходит из минских соглашений.

Глава МИД ДНР Никонорова назвала комментарии Киева о применении беспилотников Bayraktar в Донбассе для атаки по позициям Народной милиции провокационными и фейками.

Ранее в Киеве обвинили Москву в остановке «нормандского формата».