Бомбардировщики ВВС США внепланово пролетели в 100 км от границы РФ

Два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС Соединенных Штатов провели внеплановый полет в 100 км от границы России над акваторией Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Кроме того, в Черном море находится группировка военно-морских сил США в составе ракетного эсминца USS Porter, танкера USNS John Lenthall и корабля управления USS Mount Whitney.

«Черноморским флотом выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Черного моря», — указано в сообщении Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, Соединенные Штаты формируют многонациональную группировку вооруженных сил поблизости от российских границ.

Ранее у морских границ России пролетел самолет ВВС США.

Он вылетел с авиабазы Рамштайн, опорного пункта американских ВВС в Германии, и выполнял полет в течение нескольких часов.

Boeing E-8 Joint STARS — самолет боевого управления и целеуказания, создан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300.