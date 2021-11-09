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Польский генерал предупредил о возможности открыть огонь по мигрантам на границе

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Leonid Scheglov/BelTA/Handout via Reuters

Польские военные могут открыть огонь по нелегальным мигрантам на белорусско-польской границе. Об этом заявил генерал и бывший глава десантного подразделения GROM Роман Полько в эфире Radio Maryja.

Он выразил мнение, что стрельба может воспрепятствовать незаконным попыткам прорваться через границу.

Генерал назвал миграционной кризис на границе Белоруссии и Польши открытой агрессией против НАТО со стороны белорусских властей.

«Белоруссия открыто подталкивает нелегальных мигрантов разрушать инфраструктуру нашей границы и пограничный режим. Со стороны Европейского союза и НАТО должна быть жесткая реакция», — подчеркнул Полько.

По его мнению, к происходящему причастен не только Минск, но и Москва, именно благодаря ей якобы ближневосточные мигранты попали в Белоруссию и смогли оказаться на границе Европейского союза.

Ранее в Польше заявили о блокировке Минском доставки гумпомощи для мигрантов на границу.

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

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