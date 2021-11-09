Госдума разрешила отставникам ВМФ носить кортики

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, по которому офицеры и мичманы Военно-морского флота России в отставке получили право на ношение кортика при парадной форме без оформления специального разрешения, сообщает ТАСС.

«Законопроектом предусматривается, что полученные гражданами РФ, уволенными и увольняемыми из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии или ее территориальном органе, на них не потребуется получение соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Кортик представляет собой колющее холодное оружие, сродни кинжалу. Традиционно кортик является частью парадной формы офицеров военно-морских сил по всему миру, его вручают вместе с офицерскими погонами по завершении военного училища.

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