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Госдума разрешила отставникам ВМФ носить кортики

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, по которому офицеры и мичманы Военно-морского флота России в отставке получили право на ношение кортика при парадной форме без оформления специального разрешения, сообщает ТАСС.

«Законопроектом предусматривается, что полученные гражданами РФ, уволенными и увольняемыми из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии или ее территориальном органе, на них не потребуется получение соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Кортик представляет собой колющее холодное оружие, сродни кинжалу. Традиционно кортик является частью парадной формы офицеров военно-морских сил по всему миру, его вручают вместе с офицерскими погонами по завершении военного училища.

Ранее cвященник рассказал, в каких случаях в церкви будут освящать оружие.

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