В Минобороны России назвали цель активности США в Черном море

Действия США в Черном море связаны с изучением возможного театра военных действий на случай силового решения Киевом ситуации в Донбассе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу Министерства обороны РФ.

«С учетом того что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. Налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — говорится в сообщении.

Подобные действия, являются дестабилизирующим фактором во всем Черноморском регионе, подчеркнули в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в настоящее время Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей ВМС США.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о попытках зарубежных военных проверить защиту южных границ России, говоря о нахождении вблизи государственных территориальных вод двух эсминцев военно-морских сил США — Porter и Mount Whitney, а также танкера-заправщика John Lenthal, прибывших в акваторию Черного моря для совместных учений с партнерами по НАТО.